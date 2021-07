புதன் பெயர்ச்சி பலன் 2021 : மிதுன ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரும் புதனால் யாருக்கு விபரீத ராஜயோகம்

News

சென்னை: புத்திக்கு அதிபதியான புதன் கிரகம் ரிஷப ராசியில் வக்ரநிலையில் சஞ்சரித்தார். வக்ரம் முடிந்து தற்போது நேர்கதியில் ரிஷப ராசியில் இருந்து மிதுன ராசிக்கு புதன் இடப்பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். புத்திநாதன் புதன் தனது வீடான மிதுன ராசியில் சூரியனுடன் ஆட்சி பெற்று அமர்வதால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு விபரீத ராஜயோகம் கிடைக்கப் போகிறது. இந்த புதன் பெயர்ச்சியால் 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

மனிதர்களின் வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை சர்வம் புதன்மயம் என்று கூறலாம். அந்தளவிற்கு புதன் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. புத்திக்கும், வித்தைக்கும் அதிபதியாக இருக்கும் இவர், அறிவு, ஆற்றல், கல்வி ஆகியவற்றிற்கு காரண கர்த்தாவாக விளங்குவதால்தான் வித்தைக்காரகன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

புதன் நரம்பின் நாயகன். இவர் பலவீனமாக இருக்கும் பட்சத்தில் உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் சில கோளாறுகள் ஏற்படும். புதன் நீசமாகவும், 6, 8, 12 ஆகிய கிரகங்களுடன் சேர்ந்தாலும் ஒற்றைத் தலைவலி, கை, கால் வலிப்பு, நரம்புத் தளர்ச்சி, முடக்குவாதம், பய உணர்வு, சஞ்சலம், சபல புத்தி, மனநலம் குன்றுதல், காக்கை வலிப்பு, அலித்தன்மை, மறதி, நடுக்கம் போன்ற உடல் உபாதைகள் உண்டாகும்.

Bhudha peyarchi 2021 : Mercury Planet will move from Rishabha to Gemini from July 7th,2021 to 25th July 2021. Let's see who are the astrologers who can get benefits and Vibareetha Raja yogam.