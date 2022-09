புரட்டாசி முதல் சனி.. பெருமாள் கோவில்களில் அலைமோதும் பக்தர்கள்..விண்ணை பிளக்கும் கோவிந்தா முழக்கம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு பெருமாள் கோவில்களில் இன்று பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது. பக்தர்கள் கோவிந்தா முழக்கமிட்டு பெருமாளை வழிபட்டனர். துளசி தீர்த்தம் அருந்தி பலரும் பெருமாளை வழிபட்டு சென்றனர்.

புரட்டாசி மாதம் என்று சொன்னாலே நம் நினைவுக்கு வருவது பெருமாளுக்கான விரதம் தான். பெருமாளுக்கு உரிய மாதமாக புரட்டாசி மாதம் சொல்லப்படுகிறது.

காக்கும் கடவுளான திருமாலுக்கு உரிய மாதமாக புரட்டாசியை சொல்வதால் அந்த மாதத்தில் விரதம் இருந்தால் பெருமாளின் அருள் மட்டுமல்ல அனைத்து தெய்வங்களின் அருளையும் பெற்று விடலாம்.

English summary

Purattasi sani Viratham: Devotees throng the Perumal temples today on the occasion of Puratasi, the first Saturday. Devotees chanted Govinda and worshiped Perumal. After drinking Tulsi Thirtham, many people worshiped Perumal.