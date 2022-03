ராகு கேது பெயர்ச்சி 2022: எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பாதிப்பு... யார் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: நிழல் கிரகங்களான ராகுவும் கேதுவும் இடப்பெயர்ச்சி ஆக உள்ளன. ரிஷப ராசியில் உள்ள ராகு மேஷ ராசிக்கும் விருச்சிக ராசியில் உள்ள கேது துலாம் ராசிக்கும் இடப்பெயர்ச்சி அடைவதை முன்னிட்டு ராகு கேது பெயர்ச்சி தலங்களில் சிறப்பு யாகங்கள் லட்சார்ச்சனைகள் நடைபெற உள்ளன. இந்த ராகு கேது பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பாதிப்பு வரும் யார் யார் என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

ராகுவும் கேதுவும் ஓவ்வொரு ராசியிலும் ஓன்றறை ஆண்டுகள் தங்கி சுப அசுப பலன்களைத் தருவார்கள். ஜனன ஜாதகத்தில் ராகு கேது 3, 6, 11 ,ஆகிய இடங்களில் நல்ல பலனை தரக்கூடியவை. ராகு கேதுவுக்கு 3, 7, 11, பார்வைகள் விசேசமானது. ஜாதகத்தில் ராகு- கேது மேஷம், ரிஷபம், கடகம், கன்னி, மகரம், ஆகிய வீடுகளில் இருந்தால் வலுவான யோகம் உண்டு என்று நூல்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

பறந்த ஆர்டர்.. நீங்க 3 பேரும் உடனே கிளம்பி வாங்க.. பரபரக்கும்

நவக்கிரகங்களில் புதனை விட செவ்வாயும், செவ்வாயை விட சனியும், சனியை விட குருவும், குருவை விட சுக்கிரனும், சுக்கிரனை விட சந்திரனும் சந்திரனை விட சூரியனும் சூரியனை விட ராகுவும் ராகுவை விட கேதுவும்,பலம் பெற்றவர்கள். ராகு ஆசைக்கு காரகர், கேது மோட்சத்திற்கு காரகர் இவர்களுக்கு ராசி மண்டலத்தில் சொந்த ஆட்சி வீடு கிடையாது இவர்கள் யாருடைய வீட்டில் இருக்கின்றனரோ யாருடைய சாரத்தில் இருக்கிறார்களோ அதனுடைய பலனை செய்வார்கள். இப்போது மேஷ ராசிக்கு வரப்போகும் ராகு செவ்வாயைப் போலவும், துலாம் ராசிக்கு வரப்போகும் கேது சுக்கிரனைப் போலவும் செயல்படப்போகிறார்.

English summary

The shadow planets Rahu and Ketu are displaced. Rahu Mesham in Rishabam and Ketu Thulam in Viruchigam will be relocated. Let’s see who can make amends for which zodiac signs are affected by this Rahu Ketu shift.