சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2022: கும்ப ராசியில் தேவ குரு உடன் இணையும் அசுர குரு சுக்கிரன் - யாருக்கு யோகம்

சென்னை: அசுர குரு என்று அழைக்கப்படும் சுக்கிரன் மகரம் ராசியில் இருந்து இனி கும்பம் ராசியில் தேவ குரு உடன் இணைந்து சஞ்சரிக்கப்போகிறார். சுக்கிரன் மார்ச் 31ம் தேதி காலை 8.54 மணிக்கு கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகும் சுக்கிரன் ஏப்ரல் 27ம் தேதி வரை கும்ப ராசியில் சஞ்சரிக்க உள்ளார். இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சியாலும் குரு சுக்கிரன் கூட்டணியாலும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கும் என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் யாருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம்.

கிரகங்களின் கூட்டணி, சஞ்சாரத்தை வைத்து ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையும் தீமையும் நடைபெறும். சுக்கிரன் களத்திரகாரகன் இல்லற வாழ்வுக்குறியவர். சுக்கிரன் மனைவி யோகம் தருபவர் ஆணுக்கு மனைவியைப்பற்றியும், பெண்ணுக்கு மண வாழ்க்கையைப் பற்றியும் சொல்லுகின்றவர். ஆகையால் சுக்கிரன் நமது ஜாதக கட்டத்தில் நல்ல யோக அம்சத்துடன் இருப்பது அவசியம். இவருடைய தசா காலமான 20 வருடங்களில் மிகப்பெரிய ராஜ யோக பலன்கள் உண்டாகும்.

சுக்கிரன் சிற்றின்பம், திருமணம் முதலான சுகத்தை ஆணுக்கு அளிப்பவர். அதே போல் பெண்களுக்கு நளினத் தன்மையையும் அழகான தோற்றம், கவர்ச்சி, வீரியசக்தி, அறிவாற்றல், மனத்துக்கிசைந்த கணவனை அடையும் தகுதியையும், சுக போகங்களில் திளைத்து மகிழும் ஆற்றலையும் வழங்குவார். சுக்ரன் என்றால் இன்பம். மனித வாழ்க்கையில் அன்பு, பாசம், காதல் ஆகிய மூன்று இன்பங்களை அளிக்கக் கூடியவர். சுக்கிரன் சுக போகங்களின் அதிபதி. இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கும் நடைபெறப்போகும் பலன்களையும் பரிகாரங்களையும் பார்க்கலாம்.

English summary

Sukran peyarchi palan 2022: (சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலன் 2022 )Venus shifts to Aquarius at 8.54 am on March 31. Venus will orbit in Aquarius until April 27. With this Venus shift and Guru Venus alliance we can see what benefits will be available to all 12 zodiac signs from Aries to Pisces and who will be affected.