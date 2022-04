திருச்சி திருவானைக்காவல் கோயில் தேரோட்டம் கோலாகலம் - பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம்

News

திருச்சி: திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் அகிலாண்டேஸ்வரி கோவிலில் தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தேரோட்டத்தில் பங்கேற்று திருத்தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

சிவபெருமானின் பஞ்சபூதங்களில் நீர் ஸ்தலமாக விளங்குவது திருவானைக்காவல் ஜம்புகேஸ்வரர் அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மன் கோவில். இங்கு ஆண்டுதோறும் மாசி, பங்குனி மாதங்களில் மண்டல பிரம்மோற்சவ விழா 48 நாட்கள் கொண்டாடப்படும்.

இந்தாண்டுக்கான மண்டல பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த மாதம் 11ம் தேதி பெரிய கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இவ்விழா வரும் ஏப்ரல் 18ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. எட்டுத்திக்கும் கொடியேற்றம் கடந்த 28ம் தேதி நடைபெற்றது.

