திறக்கப்பட்ட சொர்க்கவாசல்...எழுந்தருளிய பெருமாள் - எங்கும் எதிரொலித்த கோவிந்தா முழக்கம்

திருப்பதி: கோவிந்தா... கோவிந்தா முழக்கம் எங்கும் எதிரொலிக்க இன்று பெருமாள் ஆலயங்களில் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது. வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் கோவிலில் நள்ளிரவு 1.30 மணிக்கு சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது. ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராக எழுந்தருளிய மலையப்பசுவாமியை கூடியிருந்த பக்தர்கள் கோவிந்தா முழக்கமிட்டு தரிசனம் செய்தனர்.

மார்கழி மாத வளர்பிறை ஏகாதசி மோட்ச ஏகாதசியாகவும் வைகுண்ட ஏகாதசியாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் சொர்க்கவாசல் வழியாக பெருமாளுடன் சென்றால் சொர்க்கம் நிச்சயம் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. திருமலை ஏழுமலையான் கோவில், திருப்பதி கோவிந்த ராஜ பெருமாள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய வைணவ தலங்களில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.

உலகப் பிரசித்தி பெற்ற அத்தி வரதர் கோவிலான காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் மார்கழி மாதம் வைகுண்ட ஏகாதசி உற்சவத்தை யொட்டி வரதராஜ பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அணிவிக்கப்படும் ரத்ன அங்கி அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் அத்திகிரி மலையில் இருந்து இறங்கி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். ரத்ன அங்கி அலங்காரத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி மற்றும் பெருந்தேவித் தாயார் உடன் எழுந்தருளிய வரதராஜப் பெருமாளை ஏராளமான பக்தர்கள் திரளாக கூடி நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர்.

