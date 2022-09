சனி பெயர்ச்சி பலன் 2023: ஜென்ம சனி என்றாலும் ஜெயிப்பது நீங்கதான்..என்ஜாய்!

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனி பெயர்ச்சி 2023 ஜனவரி 17ஆம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படியும் 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியும் நிகழப்போகிறது. சனிபகவான் 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை வரை சனி பகவான் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யப்போகிறார். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனியில் ஜென்ம சனியாக பயணம் செய்யப்போவதால் என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

சனிபகவான் உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி. உங்களுடைய ராசிக்கு விரைய ஸ்தான அதிபதியம் அவரே. சனிபகவான் ஜென்ம ராசியில் அமரப்போகிறார். இனி குடும்பம் பற்றியும், உங்களுக்கு வரப்போகும் வருமானம் பற்றியும் அதிகம் பெருமையாக பேசாதீர்கள். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கும்ப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரும் சனிபகவான் ஜென்ம சனியாக பயணம் செய்யப்போகிறார். எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் அதை சமாளித்து சாதனைகளாக மாற்றுவது உங்களுடைய கைகளில் உள்ளது.

சனிபகவான் உங்க ராசியில் அமர்ந்து உங்க லக்னத்திற்கு மூன்றாம் வீடு, ஏழாம் வீடு, லாப ஸ்தானமான 10ஆம் வீட்டினை பார்க்கிறார். சனிபகவானின் சஞ்சாரம் மற்றும் பார்வையால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Sani peyarchi palan tamil 2023 - 2025 Sani transit in your 1st house briging in a lots of ups and down. This is called the name of Elarai Sani jenmasani Peridiction for Kumbam rasi.Sani will bring a very favourable time for kumba rasi.