மகாசிவராத்திரி விழா : காளஹஸ்தியில் 24ல் கொடியேற்றம் - மார்ச் 2ல் தேரோட்டம், தெப்ப உற்சவம்

திருப்பதி: ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாளகஸ்தி கோயிலில் மகாசிவராத்திரி விழா வரும் பிப்ரவரி 24ஆம் தேதியன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பக்த கண்ணப்பநாயனார் கொடியேற்றமும், தொடர்ந்து 25ஆம் தேதியன்று ஸ்ரீகாளகஸ்தீஸ்வரர் கோயில் கொடியேற்றமும் நடைபெற உள்ளது. மகா சிவராத்திரி விழா மார்ச் 1ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

புகழ்பெற்ற ராகு-கேது பரிகால ஸ்தலம் ஆந்திர மாநிலம் காளகஸ்தியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீகாளகஸ்தீஸ்வரர் கோயில். இக்கோயில் பஞ்சபூத கோயில்களில் வாயு ஸ்தலமாகவும் விளங்குகிறது. அதோடு, அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவரான கண்ணப்பநாயனாருக்கு சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்து ஆட்கொண்ட தலமும் ஆகும்.

இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் மகாசிவராத்திரி பிரம்மமோற்சவ விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறும். இந்த ஆண்டு மகாசிவராத்திரி பிரம்மோற்சவ விழா வரும் பிப்ரவரி 24ஆம் தேதியன்று தொடங்குகிறது.

Mahasivarathiri festival ( காளஹஸ்தி ஆலயத்தில் மகாசிவராத்திரி விழா) Andhra Pradesh Srikalahasti Temple Mahasivarathri Festival begins on February 24 with flag hoisting. The flag hoisting ceremony of Bhakta Kannappanayanar, the main event of the festival, will be followed by the flag hoisting ceremony of Srikalakastheeswarar Temple on the 25th. The Maha Shivaratri festival is scheduled to take place on March 1.