திருச்செந்தூர் கோவிலில் ரூ.250 சாமி தரிசன கட்டணம் ரத்து.. இன்று முதல் அமல்.. பக்தர்கள் ஹேப்பி

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சாமி கோவிலில் ரூ 20 மற்றும் ரூ 250 தரிசன கட்டணச் சீட்டு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு இன்று முதல் அமலுக்கு வருகிறது. ரூ.100 கட்டண வரிசை மற்றும் பொது தரிசன வரிசையில் மட்டுமே பக்தர்கள் இன்று முதல் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக பக்தர்களால் போற்றப்படுவது திருச்செந்தூர் சுப்ரமணிய சுவாமி ஆலயம். முருகன் கோவில் அனைத்தும் மலை மீது இருக்கும் நிலையில் கடலுக்கு அருகில் உள்ள தலம் என்பதால் இந்த ஆலயத்திற்கு தனி சிறப்பு உள்ளது. சூரனை சம்ஹாரம் செய்த தலம் என்பதால் எதிரிகள் தொல்லை நீங்க இங்கு வந்து பலரும் வழிபட்டு செல்கின்றனர்.

இங்கு தினசரியும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய வருகை தருவது வழக்கம். பக்தர்கள் மாலை அணிந்து பாதையாத்திரையாக காவடி சுமந்து வந்து தரிசனம் செய்கின்றனர். இங்கு பொது தரிசனம், 20 ரூபாய், 100 ரூபாய், 250 ரூபாய் என கட்டணங்கள் சாமி தரிசனத்திற்காக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பக்தர்கள் வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் செய்ய முடியும்.

English summary

Thiruchendur Subramania Sami Temple: (திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் சாமி தரிசனம்) Rs 20 and Rs 250 darshan tickets have been canceled at the Thiruchendur Subramania Sami Temple. This announcement goes into effect today. The temple administration has announced that devotees will be allowed to perform darshan from today only in the Rs 100 fee queue and public darshan queue.