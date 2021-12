நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம்.. மியான்மரில் குழந்தைகள் உள்பட 30 பேர் ஏரித்துக்கொலை.. ராணுவம் அட்டுழியம்!

India

oi-Rayar A

யாங்கூன்: மியான்மர் நாட்டில் ஆங் சான் சூகி தலைமையிலான ஜனநாயக ரீதியிலான ஆட்சி நடந்து வந்தது. ஆனால் தேர்தலில் முறைகேடு நடந்து இருப்பதாக கூறி அந்த நாட்டின் ராணுவம் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வந்தது.

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ராணுவம் அதிரடியாக ஆங் சான் சூகி ஆட்சியை கவிழ்த்து தங்கள் வசம் கைப்பற்றியது. தொடர்ந்து ஆங் சான் சூகி, அந்த நாட்டின் அதிபர் வின் மைண்ட் உள்பட 100க்கும் மேற்பட்ட அரசியல் தலைவர்களை ராணுவம் தடுப்புக்காவலில் வைத்தது.

English summary

More than 30 people, including children, have been killed by the army in Gaya, Myanmar, according to a shocking report. The military is attacking innocent people who are fighting democratically and killing them unjustly.