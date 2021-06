ஸ்டாலின் டெல்லியில் பயன்படுத்திய காரின் டயருக்கடியில் எலுமிச்சம்பழம் வைக்கப்பட்டிருந்ததா? உண்மை என்ன?

Fact Check

oi-Velmurugan P

டெல்லி: நாட்டின் பல பகுதிகளில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு உள்ளது. மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, உள்ளிட்ட 7 மாநிலங்களில் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் 100 ரூபாய்க்கு மேல் விற்பனையாகிறது.

இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை தினசரியும் நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. கடந்த மே மாதத்தில் இருந்து 25 முறைக்கு மேல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பெட்ரோல், டீசல் விலை. இந்த விலை உயர்வு சாமானிய மக்களை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 75 டாலர் அளவீட்டில் இருந்து 72.51 டாலராகக் குறைந்துள்ளது. இதேபோல் அமெரிக்காவின் WTI கச்சா எண்ணெய் விலை 70.51 டாலர் வரையில் சரிந்துள்ளது. ஆனாலும் இந்தியாவில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தொடர்ந்து பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்து வருகிறது.

English summary

fact check: The photo is not the real picture of Chief Minister Stalin having a lemon under the tire of a used car in Delhi.