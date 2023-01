ரெடியா? நேவி சில்ட்ரன்ஸ் பள்ளியில் ஏராளமான வேலை..டிகிரி, பிஎட் படித்தவர்களுக்கு அரக்கோணத்திலேயே பணி

Jobs

சென்னை: சென்னை அரக்கோணத்தில் நேவி சில்ட்ரன்ஸ் பள்ளி அமைந்துள்ளது. இந்த பள்ளியில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர்கள், லேப் அசிஸ்டென்ட், ஆபிஸ் அசிஸ்டென்ட் பணியிடங்கள் நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு என்பது வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு பிஎட் முடித்தவர்கள் முதல் டிகிரி படித்தவர்கள் என அனைவரும் விண்ணப்பம் செய்து பணியை பெற முடியும்.

தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் மற்றும் அரக்கோணத்தில் நேவி சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்கூல் (Navy Children School or NCS) செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் அரக்கோணத்தில் உள்ள பள்ளியில் காலி இடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

பல்வேறு பிரிவுகளில் பணியாற்ற விருப்பம் உள்ள ஆசிரியர்கள் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பம் செய்யலாம். இதுதொடர்பான அறிவிப்பின் முக்கிய சாராம்சங்கள் வருமாறு:

Navy Children's School is located in Arakkonam, Chennai. This school has released a notification to fill the vacant posts of Teachers, Lab Assistant, Office Assistant. For this, everyone who has completed B.ed., who has studied first degree, can apply and get the job.