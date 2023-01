தட்டி தூக்கலாம்.. 10 முடித்தாலே போதும்.. மாத ஊதியம் ரூ.63,000..ராணுவ ஆர்டினன்ஸ் கார்ப்ஸில் நல்ல பணி

ராணுவத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வரும் ராணுவ ஆர்டினன்ஸ் கார்ப்ஸ் செக்சனில் 2 பிரிவுகளில் மொத்தம் 1,793 பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்திய ராணுவத்தின் ஒரு பிரிவாக ஆர்மி ஆர்டனன்ஸ் கார்ப்ஸ் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு காலியாக உள்ள 1,793 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 10ம் வகுப்பு அல்லது அதற்கு நிகரான படிப்பை முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்வதன் மூலம் மாதம் ரூ.18 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.63,200 வரை சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பை பெற முடியும்.

இந்திய ராணுவத்தின் ஒருபகுதியாக ஆர்மி ஆர்டனன்ஸ் கார்ப்ஸ் ( Army Ordance Corps or AOC) உள்ளது. இந்த அமைப்பானது ராணுவத்துக்கு தேவையான தளவாட பொருட்களை வழங்கும் மிகப்பெரிய பணியை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் ஆர்மி ஆர்டனன்ஸ் கார்ப்ஸ் பிரிவில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் பல்வேறு முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

மாதஊதியம் ரூ.35,000 டூ ரூ.85,000.. சென்னையிலேயே அரசு பணி.. அழைக்கும் தமிழக க்ரீன் க்ளைமேட் கம்பெனி!

English summary

Army Ordnance Corps functions as a branch of the Indian Army. A notification has been issued to fill 1,793 vacant posts here. Candidates who have completed 10th standard or equivalent can apply for employment with a monthly salary of Rs.18 thousand to a maximum of Rs.63,200.