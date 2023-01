தேர்வு கிடையாது.. கைநிறைய சம்பளம்.. இந்திய மொழி ஆய்வுக்கான மத்திய நிறுவனத்தில் சூப்பர் வேலைவாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மைசூரில் உள்ள இந்திய மொழிகளுக்கான மத்திய நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. டிகிரி, என்ஜினீயரிங், டாக்டர் படிப்பை முடித்தவர்கள் என அனைவரும் விண்ணப்பம் செய்யலாம். பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.41 ஆயிரம் சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் உயர்கல்வித்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இந்திய மொழிகளுக்கான மத்திய நிறுவனம் (Central Institutute Of Indian Languages அல்லது CIIL) செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் உள்ள மொழிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் ஆய்வுப்பணிகளை இந்த நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்த நிறுவனம் ஐந்து மண்டலங்களாக செயல்பட்டு வருகிறது. அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவின் மைசூரில் தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு மற்றும் மலையாள மொழி வளர்ச்சி மற்றும் ஆய்வுக்கான நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது.

English summary

Central Institute of Indian Languages, Mysore has released a notification to fill the vacant posts. All degree, engineering and doctorate candidates can apply. Candidates will be paid a maximum salary of Rs.41 thousand.