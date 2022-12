ரூ.19,000 முதல் ரூ.1.77 லட்சம் ஊதியம்.. மத்திய பட்டு வாரியத்தில் பெங்களூரில் பணி.. சூப்பர் வாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவின் தலைநகரான பெங்களூரில் இயங்கி வரும் மத்திய பட்டு வாரியத்தில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்பவர்கள் குறைந்தபட்சமாக ரூ.19 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சமாக மாதம் ரூ.1.77 லட்சம் வரை சம்பளம் பெற முடியும்.

மத்திய பட்டு வாரியம்(Central Silk Board) என்பது மத்திய அரசின் ஜவுளி அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருகிறது. இந்த பட்டு வாரியம் அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவின் தலைநகரான பெங்களூர் மடிவாளாவில் உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் மத்திய பட்டு வாரியத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் தொடர்பான விபரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

English summary

The Central Silk Board, which is operating in Bengaluru, the capital of the neighboring state of Karnataka, has issued a notification to fill up a large number of vacant posts. Applicants for this job can get a minimum salary of Rs.19 thousand to a maximum of Rs.1.77 lakh per month.