மொத்தம் 7, 236 காலி பணியிடங்கள் ‌‌.. டெல்லியில் அரசு வேலை.. சூப்பர் வாய்ப்பு

டெல்லி: டெல்லி சார்நிலை தேர்வு வாரியம் சார்பில் ஆசிரியர் மற்றும் கற்றல் அல்லாத பணியிடங்களுக்கு ஆட்கள் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் 7 ஆயிரத்து 236 காலி பணியிடங்கள் உள்ளது. தகுதியுள்ளவர்கள் வரும் ஜூன் 24-ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

டெல்லி அரசின் பல்வேறு துறைகளின் கீழ் ஆசிரியர்கள், உதவி ஆசிரியர்கள், இளநிலை செயலக உதவியாளர்கள், ஆலோசகர், தலைமை எழுத்தர், பட்வாரிஸ உள்பட 7236 காலி பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது‌ .

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க தகுதி உள்ளவர்கள்.. பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள், பிஎட் படித்தவர்கள், 12-ம் வகுப்பு படித்தவர்கள் இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள் ஆவர்.

சில பணிகளுக்கு அடிப்படை கம்ப்யூட்டர் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். இளநிலை செயலக உதவியாளர் பணிக்கு 27 வயதிற்குள் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

எழுத்துத் தேர்வு அடிப்படையில் விண்ணப்பதாரர்கள் உரிய பணிகளுக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறைகளை அறிந்து கொள்ள https://dsssb.delhi.gov.in/home/Delhi-Subordinate-Services-Selection-Board என்ற இணையதளத்தில் அறியலாம்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி ஜூன் 24ஆம் தேதி ஆகும். மே 25ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

English summary

Delhi government has announced a recruitment drive to fill a total of 7236 vacancies in teacher, clerk, counsellor, patwari and junior secretariat posts. The Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) has released the details of the recruitment drive on its official website, dsssb.delhi.gov.in. The last date for submission of the application will be June 24, and the application forms will be available for candidates from May 25.