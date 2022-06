மாத சம்பளம் ரூ.67 ஆயிரம் முதல் ரூ.1.31 லட்சம்! அழைக்கும் மத்திய அரசு பணி! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய பாதுகாப்பு துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள டிஆர்டிஓவில் மாதம் ரூ.67 ஆயிரம் முதல் ரூ.1 லட்சத்து 31 ஆயிரம் வரையிலான சம்பளத்தில் பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

மத்திய பாதுகாப்பு துறையின் கீழ் Defence Research And Development Organisation (DRDO) எனும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு செயல்பட்டு வருகிறது.

இது இந்தியாவின் விண்வெளித்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு துறைக்கு தேவையான பொருட்களின் உற்பத்திகளை செய்து வழங்கி வருகிறது இதன் தலைமை அலுவலகம் டெல்லியில் உள்ளது.

English summary

Various posts are to be filled in the DRDO, which is under the control of the Central Defense Department, with a monthly salary ranging from Rs 67,000 to Rs 1 lakh 31 thousand.