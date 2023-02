ரெடியா? கைநிறைய சம்பளம்.. டிகிரி முடித்தாலே போதும்.. அழைக்கும் இந்திய வனப்பணி.. சூப்பர் வாய்ப்பு!

மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் இந்திய வனப்பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.

டெல்லி: யுபிஎஸ்சி எனும் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் இந்திய வனப்பணி தேர்வு (Indian Forest Service Exam) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டிகிரி முடித்தவர்கள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்து வேலையை பெற முடியும்.

யுபிஎஸ்சி (UPSC)எனும் மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பும் பணியை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது இந்திய வனப்பணி தேர்வு முறையில் பணியிடங்களை நிரப்புவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பில் காலியாக உள்ள இடங்கள், வயது வரம்பு, கல்வி தகுதி உள்ளிட்ட அனைத்து விபரங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. அந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

