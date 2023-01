ரெடியா? தேர்வு கிடையாது.. இந்திய கடற்படையில் குவிந்து கிடக்கும் வேலைவாய்ப்பு.. கேரளாவில் தான் பணி!

Jobs

சென்னை: இந்திய கடற்படையில் எஸ்எஸ்சி ஐடி எக்ஸிக்கியூட்டிவ் பிரிவில் சப் லெப்டினென்ட் ரேங்கில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. டிகிரி, என்ஜினீயரிங் உள்ளிட்ட தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பம் செய்தால் தேர்வு இன்றி நேர்க்காணல் முறையில் பணியை பெறலாம்.

இந்திய கடற்படையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் முறையான அறிவிப்புகளுடன் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் தற்போது கேரளா மாநிலம் எழிமலாவில் எஸ்எஸ்சி அடிப்படையில் இன்பர்மேஷன் டெக்னாலஜி பிரிவில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

இந்த பணிகள் சப் லெப்டினென்ட் ரேங்கில் நிரப்பப்பட உள்ளது. இந்த பணி தொடர்பான அறிவிப்பின் அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

