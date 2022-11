ஜிப்மரில் 433 நர்சிங் அதிகாரிகள் காலிப்பணியிடம்.. சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா? ஈஸியா விண்ணப்பிக்கலாம்

Jobs

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் உள்ள ஜவஹர்லால் முதுகலை கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (ஜிப்மர்) 433 நர்சிங் அதிகாரி காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளதாகவும், இதில் பணிபுரிய விரும்புவோர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் ஜிப்மர் அறிவித்துள்ளது.

விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர்கள் கீழ்க்கண்ட விதிமுறைகளின்படி அதற்கென வழங்கப்பட்டுள்ள இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

இந்த விதிமுறைகளில் அரசின் தளர்வுகள் பொருந்தும் என்றும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

Jawaharlal Institute of Postgraduate Education and Research (JIPMAR), Puducherry has announced 433 Nursing Officer Vacancies for which aspirants can apply. Aspirants who wish to apply should apply through the website provided for the same as per the following terms and conditions. The hospital administration has also announced that government relaxations will be applicable in these norms.