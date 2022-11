பிஎஸ்சி, ஐடிஐ, பிஇ பட்டதாரிகளா? மத்திய அரசு நிறுவனத்தில் காத்திருக்கிறது வேலை.. கை நிறைய சம்பளம்

Jobs

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: பெங்களூரில் செயல்பட்டு வரும் சென்ட்ரல் பவர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டில் (Central Power Research Institute) பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன.

மத்திய மின்சாரத் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்த நிறுவனம் தற்போது பிஎஸ்சி, ஐடிஐ, பிஇ பட்டதாரிகளை கொண்டு பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்ப விளம்பரம் மூலமாக அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்களை தொகுத்து இந்த செய்தியில் வழங்கியுள்ளோம். தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் படித்து அறிந்து பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்து பயன்பெறலாம். இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரம் வருமாறு:

English summary

Job news in Tamil: Central Power Research Institute (Central Power Research Institute), which is functioning in Bangalore, is going to fill various posts. SC, ITI, BE Degree Holders Can Apply.