கை நிறைய சம்பளம்.. சிங்கார சென்னையில் வேலை.. ஊரக வளர்ச்சி பணிக்கு அப்ளை செய்யுங்க!

இந்த பணிக்கு மாத ஊதியமாக ரூ 15,700 முதல் 50 ஆயிரம் வழங்கப்படும். https://tnrd.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் Recruitment for the post of Office Assistant at Directorate of Rural Development and Panchayat Raj, Chennai- 15 என்ற விளம்பரத்தை தேர்வு செய்யவும்.

English summary

Recruitment for the post of Office Assistant at Directorate of Rural Development and Panchayat Raj in Chennai. 23 vacancies are available.