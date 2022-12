சென்னையிலேயே பணி! ஊதியம் ரூ.14,000 முதல் ரூ.60,000.. அழைக்கும் அரசு வேலைவாய்ப்பு..யாருக்கு வாய்ப்பு?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தேசிய சுகாதார திட்டம் தமிழ்நாடு சார்பில் மாத சம்பளம் ரூ.14 ஆயிரம் முதல் ரூ.60 ஆயிரம் வரையிலான சம்பளத்தில் அரசு வேலையை பெற முடியும். இதற்கான அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் டிகிரி, என்ஜினியர் முடித்தவர்கள் முதல் பிடிஎஸ், எம்பிபிஎஸ் முடித்தவர்கள் வரை அனைவரும் விண்ணப்பித்து அரசு வேலையை தட்டித்தூக்க முடியும்.

தேசிய சுகாதார திட்டம் தமிழ்நாடு (National Health Mission Tamilnadu or NHM -TN) சார்பில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்களை தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் டிசம்பர் 10 ம் தேதிக்கு பணிக்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம்.

English summary

National Health Scheme Tamilnadu can get government jobs with a monthly salary of Rs.14 thousand to Rs.60 thousand. After the notification for this, everyone from degree, engineer to BDS, MBBS can apply.