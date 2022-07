ரூ.14 ஆயிரம் உதவித்தொகையுடன் மத்திய ரயில்வே நிறுவனத்தில் வேலை.. விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனத்தில் ரூ.14 ஆயிரம் உதவித்தொகையில் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.

மத்திய ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் ரயில் இந்தியா தொழில்நுட்ப மற்றும் பொருளாதார சேவை நிறுவனம்(Rail India Technical And Economic Service Limited) உள்ளது.

ஈரோடு சிறுமி கரு முட்டை விற்பனை: 4 மருத்துவமனைகளும் நிரந்தரமாக மூடப்படும் - மா.சுப்ரமணியன்

இதில் தற்போது பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:

English summary

Rail India Technical And Economic Service Limited, under the control of the Ministry of Railways, various posts are to be filled with a stipend of Rs.14 thousand.