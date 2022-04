சப் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வரும் 17ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

Jobs

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காவல் உதவி ஆய்வாளர் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மேலும் 10 நாள்கள் இதற்கான அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இணையதள தொழில் நுட்ப கோளாறு காரணமாக இன்று காலை முதல் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதில், பிரச்சனை ஏற்பட்டு வந்ததால் கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர்கள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் (TNUSRB), காவல் உதவி ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்தது.

தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 444 காலி பணியிடங்களை நிரப்ப இந்த ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறை நடத்தப்படுகிறது. இதில், 399 காவல் துணை கண்காணிப்பாளர்கள் (தாலுகா) பதவிக்கும், 45 காவல் துணை கண்காணிப்பாளர்கள் (AR) பணியிடங்களும் நிரப்பப்படும்.

TNUSRB SI recruitment 2022: (காவல் உதவி ஆய்வாளர் தேர்வுக்கு விண்ணப்பம் 2022) Tamil Nadu Uniformed Personnel Selection Board was announced that candidates can apply for the 444 vacant posts of Sub-Inspectors in the Tamil Nadu Police from the 8th of this month. Followed by This Recruitment Online Application was closed on 07.04.2022.