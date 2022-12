அண்ணாமலை மேல அவ்வளவு அன்பா? அட அதெல்லாம் இல்லங்க.. இணையத்தைக் கலக்கும் திருச்சி சூர்யா மீம்ஸ்!

Memes

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜகவில் சேர்ந்த 6 மாதங்களிலேயே திருச்சி சூர்யா சிவா, பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்த நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் மீம்ஸ் தெறித்தது. அவற்றில் சிலவற்றை இங்கே பார்த்து ரசிக்கலாம்..

சமீபத்தில் திருச்சி சூர்யாவிற்கும் பாஜகவின் சிறுபான்மை பிரிவு மாநிலத் தலைவர் டெய்சி சரணுக்கும் இடையிலான ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதில் சூர்யா, டெய்சியை கடுமையான வார்த்தைகளால் ஆபாசமாக பேசியிருந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து திருச்சி சூர்யாவை பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை 6 மாத காலத்திற்கு இடைநீக்கம் செய்தார். இந்நிலையில், பாஜகவில் இருந்து தான் விலகுவதாக நேற்று அறிவித்தார் சூர்யா.

English summary

Memes have been splashed on social media about Trichy Surya Siva, who has left the party after 6 months of joining BJP after facing various controversies.