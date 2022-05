பொருளாதார நெருக்கடி.. அடுத்த இலங்கையாக மாறும் பாகிஸ்தான்.. பெட்ரோல், பணத்துக்கு கடும் தட்டுப்பாடு

News

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் பெட்ரோல், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.30 உயர்த்தப்பட்டு இருந்தாலும் கூட நிலையங்களில் பெட்ரோல், டீசல் இல்லாமல் இருப்பதோடு, ஏடிஎம்மில் பணத்துக்கும் கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனால் அடுத்த இலங்கையாக பாகிஸ்தான் மாறுகிறதோ என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக அரசியல்வாதிகளை அந்நாட்டு முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் முகமது ஹபீஸ் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் பிரதமராக இம்ரான் கான் இருந்தார். இவருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனால் நாட்டில் அரசியல் நெருக்கடி நிலை ஏற்பட்டது.

மேலும் நாடாளுமன்றத்தில் இம்ரான்கானுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது. இதனால் இம்ரான்கான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து புதிய பிரதமராக ஷெபாஸ் ஷெரீப் பொறுப்பேற்று கொண்டார்.

Despite the hike of Rs 30 per liter in petrol and diesel prices in Pakistan, petrol and diesel are non-existent and there is a severe shortage of cash at ATMs. This raises the question of whether Pakistan will become the next Sri Lanka. On this issue former cricketer Mohammad Hafeez has strongly criticized the politicians.