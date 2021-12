அன்றே கணித்த தலைவர் வடிவேல்... 10 ஆம் வகுப்பு மாணவனை மணமுடித்த ஆசிரியை..!

Ariyalur

oi-Rajkumar R

அரியலூர்: அரியலூர் அருகே ராஜாவின் பார்வையிலே படத்தில் வரும் வடிவேலு காமெடி போல பத்தாம் வகுப்பு மாணவனை காதலித்து திருமணம் செய்த பள்ளி ஆசிரியை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தளபதி விஜய், அஜித் ஆகியோர் நடிப்பில் 1995ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் ராஜாவின் பார்வையிலே. படம் வெற்றி பெற்றதோ இல்லையோ அந்த படத்தில் வரும் வடிவேலு காமெடி மிகவும் பிரபலமானது. பள்ளியில் நீண்ட நாட்களாக பெயிலாகி பெயிலாகி படிக்கும் மாணவனான வடிவேலு பள்ளிக்கு வரும் ஆசிரியையை காதலிப்பதாகவும் பின்னர் அந்த ஆசிரியை பள்ளி செல்லும்போது வடிவேலு பாஸ் ஆனால் திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி இருப்பார். இந்த காட்சி தற்போது வரையும் ஆல்டைம் பேவரைட் ஆக இருக்கிறது.

இந்நிலையில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் இதையும் தாண்டி பள்ளி மாணவனை காதலித்து திருமணம் செய்வதற்காக போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு கம்பி எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆசிரியை ஒருவர். என்ன நடந்தது என விசாரித்தபோதுதான் 90ஸ் கிட்ஸ்கள் பொறாமைப்படும் அளவுக்கு கடும் அதிர்ச்சியான சம்பவங்கள் அரங்கேறியுள்ளது தெரியவந்தது..

English summary

A school teacher who fell in love with and married a 10th class student near Ariyalur has been arrested under the Pocso Act.