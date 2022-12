Ariyalur

அரியலூர் : காசாங்கோட்டையைச் சேர்ந்த விவசாயி செம்புலிங்கம் என்பவர் இறந்தது குறித்து தவறான தகவல் பரப்பப்பட்டு வருகிறது என்றும் காவல்துறை மீது அவதூறு பரப்பினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

அரியலூர் மாவட்டம் காசாங்கோட்டையில் விவசாயி உயிரிழந்த விவகாரத்தில் உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

செம்புலிங்கம் என்பவரை காவல்துறை கைது செய்யவோ, காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வரவோ இல்லை என்று அரியலூர் மாவட்ட காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Ariyalur district police has warned that false information is being spread about the death of farmer Sembulingam from Kasangottai in Ariyalur district. Ariyalur police have explained that Sembulingam was neither arrested nor brought to the police station.