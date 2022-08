8 நாட்களில் 3 பேரா?.. கர்நாடகாவில் அடுத்தடுத்து நடக்கும் கொலைகள்? மத மோதலா? காரணம் என்ன?

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலத்தில் கடந்த 8 நாட்களில் அடுத்தடுத்து 3 கொலைகள் நடந்துள்ளதால், அங்குள்ள மக்கள் மத்தியில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக போலீசாரும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கர்நாடக மாநிலத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே குற்றச்சம்பவங்கள் அடிக்கடி அரங்கேறி வருகின்றன. குறிப்பாக கொலை குற்றங்கள் அதிகரித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பெல்லார் நகரில் 19 வயது முஸ்லீம் தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்டார்.

இதையடுத்து கடந்த மாதம் 26-ந் தேதி கர்நாடகா மாநிலத்தின் தட்சிண கன்னடா மாவட்டத்தில் பாஜக இளைஞர் அணித் தலைவர் பிரவீன் நெட்டாரு படுகொலை செய்யப்பட்டார். இதை கண்டித்து அங்கு பல போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.

3 consecutive murders have taken place in the state of Karnataka in the last 8 days, causing tension among the people there.