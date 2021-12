கர்நாடகாவில் ஒரே மருத்துவக் கல்லூரியில் 33 மாணவர்களுக்கு கொரோனா.. ஓமிக்ரானா?.. முழு விவரம்!

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூரு:உலக நாடுகள் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனா தொற்றை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருக்கும் புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸான ஓமிக்ரான் மிக வேகமாக பரவி வருகிறது.

30 முறை உருமாற்றம் அடைந்துள்ள இந்த ஓமிக்ரான் வைரஸ் முழுமையாக 2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டவர்களையும் தாக்குகிறது என்பதுதான் மிகவும் கவலைக்குரிய விஷயமாகும். இந்தியாவுக்குள்ளும் ஓமிக்ரான் ஏற்கனவே புகுந்து விட்ட நிலையில் இதுவரை 422 பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

English summary

The diagnosis of corona infection in 33 medical students at a medical college in Kolar, Karnataka is shocking. All of those students are being treated. Their samples were tested to see if they were infected with the Omicron virus