கர்நாடகாவில் வெடிக்கும் 40% கமிஷன் சர்ச்சை.. ஒப்பந்ததாரர்களின் ஓபன் பேட்டி.. வீடியோவால் சர்ச்சை!

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலத்தில் அரசு திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு 40 சதவிகிதம் வரை கமிஷன் கேட்கப்படுவதாக ஏற்கெனவே ஒப்பந்ததாரர் சங்கத்தினர் புகார்களை எழுப்பியிருந்தனர்.

முதலமைச்சர் உள்ளிட்டோருக்கு இது குறித்து புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லையென தற்போது சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் வெளிப்படையாக பேட்டி கொடுத்துள்ளனர்.

ஏற்கெனவே பாஜக ஆட்சியில் இல்லாத மாநிலங்களில் மட்டுமே மத்திய அரசின் புலனாய்வு அமைப்புகள் தொடர் சோதனைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் இந்த புகார்களையொட்டி கர்நாடக மாநிலத்தில் இந்த ரெய்டுகள் மேற்கொள்ளப்படுமா என அரசியல் விமர்சகர்கள் கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர்.

முஸ்லீம்ஸ் தொழுகை நடத்தும் ஹூப்பள்ளி மைதானத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா.. கர்நாடக ஹைகோர்ட் அனுமதி

English summary

(அரசின் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு 40 சதவிகிதம் வரை கமிஷன் கொடுக்க வலியுறுத்துவதாக ஒப்பந்ததாரர்கள் சங்கத்தினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்): While they admit that corruption has been commonplace across parties and governments, they say the reason they have gone public, is because it has got worse after the BJP came to power in the state.