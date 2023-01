நெஞ்சே பதறுதே.. முதியவரை 1 கிமீ தரதரவென ரோட்டில் இழுத்துச்சென்ற பைக்.. பரபரப்பான பெங்களூரு!

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் பட்ட பகலில் பரபரப்பான சாலையில் 71 வயது முதியவரை ரோட்டில் தரதரவென இழுத்தபடி ஸ்கூட்டர் ஒன்று சென்றது சக வாகன ஓட்டிகளை அதிர வைத்தது. உடனடியாக அந்த ஸ்கூட்டரை ஓட்டி வந்த இளைஞரை சக வாகன ஓட்டிகள் மறித்து நிறுத்தினர். இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பதைபதைக்க வைத்துள்ளது.

டெல்லியில் இளம்பெண் ஒருவர் காரில் 13 கி.மீட்டர் இழுத்துச்செல்லப்பட்டு சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில், டெல்லி சம்பவத்தை நினைவு படுத்தும் வகையில் பெங்களூருவில் பட்ட பகலில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. நெஞ்சை பதற வைக்கும் வகையிலான இந்த சம்பவம் குறித்த விவரம் வருமாறு:

English summary

On a busy day in Bengaluru, Karnataka, a 71-year-old man was dragged on the road by a scooter that shocked fellow motorists. The young man who was driving the scooter was immediately stopped by his fellow motorists. The CCTV footage related to this has been released and has caused outrage.