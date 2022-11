'பெரிகார்டிடிஸ்'.. 7 வயது மாணவனுக்கு திடீர் மாரடைப்பு! நிகழ்விடத்திலேயே பலியான சோகம்! இதுதான் காரணமா

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு 7 வயது சிறுவன் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சிறுவன் 'பெரிகார்டிடிஸ்' எனப்படும் 'இதய அழற்சி' நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால் உயிரிழந்துள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

'பெரிகார்டிடிஸ்' என்பது அனைத்து வயதினருக்கும் வரும் நோய் என்றும் ஆனால் இது அரிதாகவே வரும் என்பதால் பயப்பட வேண்டியதில்லை என்றும் மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

இந்த பாதிப்பு குறித்து சரியான விழிப்புணர்வு இல்லாததே இந்த உயிரிழப்புக்கு காரணம் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

A 7-year-old boy died of a heart attack in Karnataka. The doctors said that the boy died due to 'pericarditis'. Doctors have said that 'pericarditis' is a disease that affects people of all ages, but as it is rare, there is no need to panic. They also said that lack of proper awareness about this vulnerability is the reason for this loss of life.