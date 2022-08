இந்த மனசு தான் சார் கடவுள்!புனித் ராஜ்குமார் பெயரில் இலவச ஆம்புலன்ஸ்கள்! நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் வழங்கல்

Bangalore

பெங்களூர்: மறைந்த கன்னட நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் நினைவாக ‛அப்பு எக்ஸ்பிரஸ்' என்ற பெயரில் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் ஏழைகளுக்காக மைசூர் மருத்துவமனைக்கு இலவச ஆம்புலன்ஸ் வழங்கி உள்ளார். இன்னும் 31 மாவட்ட மருத்துவமனைகளுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வழங்க உள்ளார்.

கன்னட திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக இருந்தவர் புனித் ராஜ்குமார். மறைந்த நடிகர் ராஜ்குமாரின் இளைய மகனான புனித், கன்னட திரையுலகில் மூடிசூடா மன்னராக வலம் வந்தார்.

அதாவது தந்தை ராஜ்குமார் போலவே அதிக ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டிருந்தார். ரசிகர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரால் அன்புடன்‛அப்பு' என அழைக்கப்பட்டு வந்தார்.

English summary

In memory of late Kannada actor Puneeth Rajkumar, actor Prakash Raj has donated a free ambulance to the Mysore hospital for the poor under the name 'Appu Express'. He is going to provide ambulance to 31 more district hospitals.