புனித் ராஜ்குமார் உடல்நிலை மோசம்.. இப்போதைக்கு எதையும் சொல்ல முடியாது.. மருத்துவர் பரபரப்பு பேட்டி

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் உடல்நிலை பற்றி இப்போதைக்கு எதுவும் சொல்ல முடியாது என்று அவர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள விக்ரம் மருத்துவமனை மருத்துவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Kannada நடிகர் Puneeth Rajkumar மருத்துவமனையில் அனுமதி

கன்னட திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் ஜாம்பவான் நடிகர் ராஜ்குமார். அவருக்கு மூன்று மகன்கள். மூன்று பேருமே திரைத் துறையில் இருந்தாலும் கூட இரண்டாவது மகன் சிவராஜ்குமார் மற்றும் கடைசி மகன் புனித் ராஜ்குமார் ஆகிய இருவரும் மிகப் பெரிய ரசிகர் வட்டத்தை கொண்ட சூப்பர்ஹிட் நடிகர்கள்.

திடீருன்னு அதிரடி காண்பிக்கும் பாகிஸ்தான் டீம்.. வரிசையாக வெற்றிகள்.. பின்னணியில் 6 காரணங்கள்!

இந்த நிலையில்தான் இன்று காலையில் உடற்பயிற்சி கூடத்துக்கு சென்ற புனித் ராஜ்குமாருக்கு நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Puneeth Rajkumar heart attack: Actor Puneeth Rajkumar(in pic)was admitted after suffering chest pain at 11.30 am.Trying our best to treat him.His condition is serious.Can't say anything as of now.His condition was bad when brought to hospital, treatment on in ICU: Dr Ranganath Nayak, Vikram Hospital, Bengaluru