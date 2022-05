முஸ்லிம் தொப்பி அணிந்த மாணவர் மீது தாக்குதல்! கர்நாடக கல்லூரியில் முடியாத சர்ச்சை! தலையிட்ட கோர்ட்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் ஹிஜாப் பிரச்சனைக்கு மத்தியில் கல்லூரி வளாகத்தில் முஸ்லிம் தொப்பி அணிந்திருந்த மாணவரை திட்டி தாக்கிய விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதில் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கல்லூரி முதல்வர், போலீஸ் எஸ்ஐ உள்பட 7 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் பாகல்கோட்டை மாவட்டம் தெரதாள் நகரில் அரசு டிகிரி கல்லூரி உள்ளது. இந்த கல்லூரியில் 19 வயது நிரம்பிய நவீத் ஹாசன் சாப் என்பவர் படித்து வருகிறார்.

கர்நாடக கல்லூரி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு தெரிவித்து பிப்ரவரி மாதத்தில் மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் மாணவ-மாணவிகள் போராட்டம் நடத்தினர்.

A FIR has been filled against seven people, including principal, sub inspectors and five others in connection with alleged thrashing of a student for wearing a skull cap on the premises of a Bagalkote college in Karnataka.