குட்பை.. காங்கிரஸை விட்டுவிட்டு பாஜகவில் இணையும் நடிகை ரம்யா? பரபரக்கும் கர்நாடகா தேர்தல்.. பின்னணி!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா சட்டசபை தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் எம்பியான நடிகை ரம்யா விரைவில் பாஜகவில் இணைகிறாரா? என்ற கேள்வி தான் தற்போது அம்மாநில அரசியலில் ஹாட் டாபிக்காக உள்ளார். இந்த தகவல் எப்படி பரவுகிறது? இதன் பின்னணி என்ன? என்பது பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி நடக்கும் நிலையில் வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஆட்சியை தக்க வைக்க பாஜக முயற்சித்து வரும் நிலையில், மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க காங்கிரஸ், ஜனதாதளம்(எஸ்) கட்சிகள் வியூகம் வகுத்து வருகின்றன.

மேலும் தற்போதைய சூழலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஜனதாதளம்(எஸ்), ஆம்ஆத்மி கட்சியினர் அமைப்பு ரீதியாக தங்கள் கட்சிகளை பலப்படுத்தும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதோடு, தங்களுக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் மேற்கொள்ள நடிகர், நடிகைகள் உள்ளிட்டவர்களை தொடர்பு கொண்டு வருகின்றனர்.

As the Karnataka assembly elections are about to take place, is former Congress MP actress Ramya joining the BJP soon? The question is currently a hot topic in state politics. How is this information disseminated? What is the background of this? The information about that has been released now.