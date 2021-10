புனித் ராஜ்குமார் மரணம்.. பெங்களூரில் பள்ளிகள், கடைகள் மூடல்.. அவசர அவசரமாக வீடு திரும்பும் மக்கள்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் மாரடைப்பு காரணமாக மரணமடைந்த நிலையில் பெங்களூர் உள்ளிட்ட கர்நாடகாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கடைகள் அவசர அவசரமாக மூடப்பட்டு வருகின்றன. அலுவலகம் சென்றவர்கள் அவசரமாக வீடு திரும்பி வருகின்றனர்.

கர்நாட ஜாம்பவான் மறைந்த ராஜ்குமாரின், கடைசி மகன் புனித் ராஜ்குமார் கன்னட திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக இருக்கக் கூடியவர். இவரது அண்ணன் சிவராஜ்குமார் மிகப்பெரிய நடிகர். இருவருக்கும் மாநிலம் முழுக்க மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், இன்று காலை உடற்பயிற்சி கூடத்தில் புனித் ராஜ்குமார் உடற்பயிற்சி செய்த போது திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து பெங்களூர் நகரில் உள்ள விக்ரம் என்ற மருத்துவமனையில் புனித் ராஜ்குமார் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

புனித் ராஜ்குமார் உடல்நிலை மோசம்.. இப்போதைக்கு எதையும் சொல்ல முடியாது.. மருத்துவர் பரபரப்பு பேட்டி

English summary

Puneeth Rajkumar health news: People working in Bangalore officers returning back to their home after hearing Puneeth Rajkumar health issue news comes out. Many shopping malls and grocery shops are closing down due to law and order fear.