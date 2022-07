நைட் ரோந்து போலீஸ்காரர் செய்யும் வேலையா இது.. அதிர்ந்துபோன பெங்களூர்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் காதலனை தேடி இரவில் பூங்காவில் அமர்ந்திருந்த 17 வயது சிறுமியிடம் உதவி செய்வதாக கூறி வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று போலீஸ்காரர் ஒருவர் பலாத்காரம் செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ் நகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் 17 வயது சிறுமி. இவர் தனது குடும்பத்துடன் பெங்களூரில் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில் சிறுமிக்கும், சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கும் சமூக வலைதளம் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டது.

ஒரே மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் 2 பேர் நெருங்கிய நண்பர்களாகினர். இந்த நெருக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறியது. இதையடுத்து இருவரும் காதலித்து வந்துள்ளனர். மேலும் இருவரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

A 17-year-old girl who was sitting in a park at night in search of a boyfriend in Bangalore was taken home by a policeman and raped by a policeman.