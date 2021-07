பசவராஜ் பொம்மை மட்டுமல்ல..மொத்தம் 8 முதல்வர்கள்.. கர்நாடகா அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் லிங்காயத்!

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் லிங்காயத் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிகம் உள்ளனர். சுமார் 17 சதவீதம் இவர்கள் தான் உள்ளனர். இந்த சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் கர்நாடகாவில் அதிகம் பேர் முதல்வராக இருந்துள்ளனர். கர்நாடகாவில் பசவராஜ் பொம்யை சேர்த்து, இதுவரை பதவி வகித்த 20 முதல்வர்களில் 8 பேர் லிங்காயத் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.

கர்நாடகாவின் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள் பி.எஸ்.எடியூரப்பா வீரசைவ-லிங்காயத் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். இந்த லிங்காயத் சமுதாயம் தான் கர்நாடகாவில் பாஜகவின் முக்கிய ஆதரவு தளமாக கருதப்படுகிறது. ஒரு சமூகம தான் வரலாற்று ரீதியாக கர்நாடகா மாநில அரசியலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள வாக்காளர்களில் 17 சதவீதம் பேர் லிங்காயத் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். அவர்களின் வாக்குகளே வெற்றியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக விளங்குகிறது. அதன் காரணமாக மாநில அரசின் முக்கிய அமைச்சர்கள், முதல்வர்களாக லிங்காயத் சமுகத்தில் உள்ளளனர்.

புதிய கர்நாடகா முதல்வர்.. யார் இந்த பசவராஜ் பொம்மை.. பின்னணி என்ன?

English summary

Basavaraj Bommai belongs to the Sadara Lingayat community. He is a close confidant of BS Yediyurappa and hails from the 'janata pariwar'. Eight of the 20 chief ministers that Karnataka has seen since 1956 have been from the Lingayat community.