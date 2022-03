கர்நாடக பள்ளிகளில் பகவத் கீதை பாடம்... எதிர்க்கட்சி தலைவர் காங்கிரஸின் சித்தராமையா வரவேற்பு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ‛‛பள்ளியில் பகவத் கீதையை கற்பிப்பது வரவேற்கத்தக்கது. அறநெறி கல்வியை போதிப்பதில் எதிர்ப்பு எதுவுமில்லை. ஆனால் பள்ளியில் தரமான கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும். பகவத் கீதை, குரான், பைபிள் ஆகியவற்றை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை‛‛ என கர்நாடக சட்டசபை எதிர்க்கட்சி(காங்கிரஸ்) தலைவர் சித்தராமையா கூறினார்.

குஜராத் மாநில பள்ளிகளில் இந்த கல்வியாண்டு முதல் பகவத்கீதை பாடமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன.

இதன் தொடர்ச்சியாக கர்நாடக பள்ளிகளிலும் பகவத்கீதையை பாடமாக்கும் திட்டம் உள்ளது என அம்மாநில பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் பிசி நாகேஷ் பெங்களூரில் நேற்று கூறினார். முதல்வர், மாநில பாடநூல் கமிட்டி, நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

English summary

Teaching the Bhagavad Gita in school is welcome. There is no opposition to the teaching of moral education. But quality education should be provided in the school. We are not opposed to the Bhagavad Gita, the Quran and the Bible, says congress siddaramaiah.