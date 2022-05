புர்கா அணிந்து கொண்டு டான்ஸ் ஆடுவது தவறு.. கர்நாடக முஸ்லீம் அமைப்புகள் எதிர்ப்பால் பணிந்த விழா குழு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் ஹிஜாப் தொடர்பான பிரச்சனை எழுந்ததன் தொடர்ச்சியாக குடகு மாவட்டத்தில் நடந்த கலாசார நிகழ்வு ஒன்றில் சில இளைஞர்கள் புர்கா உடை அணிந்து பாடலுக்கு நடனமாடியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்கு முஸ்லிம்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த குழு மன்னிப்பு கோரியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் குடகு மாவட்டத்தில் மேற்கு கொலகேரி கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்தில் கிராம வளர்ச்சி குழு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த குழுவில் தலைவர் உள்பட பல்வேறு பொறுப்புகளில் நிர்வாகிகள் உள்ளனர்.

இந்த குழு சார்பில் கிராமங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மீண்டும் கிளம்பும் ஹிஜாப் சர்ச்சை! கர்நாடகாவில் மாணவர்கள் திடீர் போராட்டம்! பரபரப்பில் பல்கலைக்கழகம்

English summary

Following the Hijab related issue, now the controversy has erupted after the burqa dance at a cultural event in Kodagu district, karnataka.