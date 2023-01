கோவிலுக்குள் எப்படி வரலாம்? கன்னத்தில் அறைந்து.. தள்ளிவிட்டு.. பெங்களூரில் தலித் பெண் மீது தாக்குதல்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் கோயில் நுழைந்த தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த இளம்பெண்ணை கோயில் நிர்வாகி ஒருவர் கடுமையாக தாக்கி தர தரவென வெளியே இழுத்து சென்று விட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் தலித்துக்கள் மற்றும் பழங்குடியின சமூகத்தினர் மீதான தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் தற்போது மற்றொரு சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. அதாவது பெங்களூருவின் அம்ருதஹள்ளி பகுதியில் உள்ள கோயில் ஒன்றில் இளம்பெண் தரிசனம் செய்வதற்காக சென்றிருக்கிறார். கோயிலில் கூட்டம் அதிகம் இல்லாத நேரம் அது. இந்நிலையில், அங்கு வந்த கோயில் நிர்வாகி இளம்பெண்ணிடம் ஏதோ பேசியிருக்கிறார்.

பின்னர் அங்கிருந்து அவரை வெளியே போக சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் தான் ஏன் வெளியே செல்ல வேண்டும்? என்றும் சாமி குடும்பிடதானே வந்திருக்கிறேன் எனவும் கூறியுள்ளார். ஆனால் கோயில் நிர்வாகி இதையெல்லாம் காதில் வாங்கிக்கொள்ளவில்லை. அந்த பெண்ணின் கையை பிடித்து வெளியே இழுத்து வர முயன்றுள்ளார். ஆனால் அப்பெண் வெளியே வரவில்லை. தொடர்ந்து கோயில் நிர்வாகியுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

English summary

The incident of a Dalit girl entering a temple in the state of Karnataka has caused a great shock when a temple administrator severely assaulted her and dragged her out of the temple. CCTV footage related to this is now spreading rapidly on social media.