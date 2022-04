தாய் மொழிக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு அமித் ஷா அடிமைகளாக மாறாதீர்கள்.. பாஜகவினருக்கு சித்தராமையா குட்டு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: தேசிய மொழி இந்தி என்பதற்கு தமிழகம், கர்நாடகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. இதுதொடர்பாக கர்நாடக முன்னாள் முதல்வரான காங்கிரஸ் கட்சியின் சித்தாராமையா பாஜகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். அதன்படி இன்று பாஜகவை கடுமையாக தாக்கி பேசியுள்ள சித்தராமையா, இந்தி மொழி விவகாரத்தில் அமித்ஷாவின் அடிமைகளாக மாற வேண்டாம் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கன்னட நடிகர் கிச்சா சுதீப் ‛விக்ரம் ராணா' படவிழாவில் ‛‛இந்தி தேசிய மொழி கிடையாது'' என என கூறியிருந்தார். இதற்கு பாலிவுட் நடிகர் அஜய் தேவ்கன் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

இதுபற்றி அஜய் தேவ்கன் இந்தி மொழியில் தனது டுவிட்டரில், ‛‛சகோதரர் கிச்சா சுதீப், இந்தி நமது தேசிய மொழி இல்லையென்றால் நீங்கள் ஏன் உங்கள் தாய்மொழி படங்களை இங்கு டப் செய்து வெளியிடுகிறீர்கள்?. இந்தி முன்பும் இப்போதும் எப்போதும் நமது தாய்மொழியாக, தேசிய மொழியாக இருக்கும்'' என்றார்.

English summary

There is strong opposition in Tamil Nadu and Karnataka to Hindi being the national language. Former Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has been sharply critical of the BJP in this regard. Sidaramaiah today slammed the BJP leaders said that they should not become slaves to Amit Shah in the Hindi language issue.