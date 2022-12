சட்டசபை ஓவர்.. இப்போ சிறைச்சாலை! சாவர்க்கர் உருவப்படத்தை கட்டாயமாக்கிய கர்நாடக அரசு.. பரபர அறிவிப்பு

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக சட்டப் பேரவையில் சமீபத்தில் சாவர்க்கர் படம் திறக்கப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்த நிலையில் தற்போது அம்மாநில சிறைச்சாலை ஒன்றிலும் இவரது உருவப்படம் திறக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆங்கிலேயர்களால் அந்தமான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த சாவர்க்கர் தன்னை மன்னித்து விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று ஆங்கிலேய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதால் அவரை தேச பக்தராக ஏற்க முடியாது என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கூறி வரும் நிலையில், அவரது முழு உருவப்படம் கர்நாடகாவின் பெலகாவியில் உள்ள சுவர்ணசவுதா சட்டப்பேரவை கட்டிடத்தில் ஆளும் பாஜகவினரால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

இதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். மேலும் சட்டப்பேரவையின் மையத்தில் அமர்ந்து பாஜக அரசின் நடவடிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்து தர்ணாவிலும் ஈடுபட்டனர். இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சித்தராமையா, "மக்களுக்கு இங்கு ஏகப்பட்ட பிரச்னை இருக்கும்போது ஏன் அரசு தற்போது சாவர்க்கர் குறித்து கவலை கொண்டிருக்கிறது?

