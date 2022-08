சாதாரண பஸ் முதல் ஏசி பஸ் வரை..எல்லா பயணிகளுக்கும் இலவச பயணம்! பெங்களூரில் சுதந்திர தின சூப்பர் ஆஃபர்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூரு: நாட்டின் 76-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பெங்களூருவில் சாதாரண பஸ்கள் முதல் குளிர்சாதன பஸ்கள் வரை அனைத்து வித பஸ்களிலும் இன்று ஒருநாள் அனைத்து வித பயணிகளுக்கும் இலவச பயணம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் 75-வது சுதந்திர தின விழா நாடு முழுவதும் இன்று வழக்கமான உற்சாகத்தை விட மிக பிரமாண்டமாகவும், கோலாகலமாகவும் கொண்டாடப்பட்டது.

நாட்டின் 75-வது சுதந்திர தினம் என்பதால் இந்த ஆண்டு சுதந்திர தினம் அமுதப்பெருவிழாவாக கொண்டாடப்பட்டது.

தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானி குடும்பத்துக்கு ஒரே நாளில் 8 முறை கொலை மிரட்டல்- ஒருவர் கைது

English summary

On the occasion of the country's 76th Independence Day, all types of buses, from ordinary buses to air-conditioned buses, have been allowed to travel free for one day in Bengaluru.