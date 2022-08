பெங்களூரில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழை. சாலையில் பொங்கி வழியும் வெள்ளநீர்.. வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி!

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் ராமநகர் உள்பட பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் பெங்களூரிலும் மழை பெய்தது. இதனால் சாலைகளில் மழை வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்துக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.

கர்நாடகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தை தாண்டியும் கனமழை பெய்து வருகிறது. தலைநகர் பெங்களூர் உள்பட மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது.

தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் மாநிலத்தின் அனைத்து இடங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்தது. குறிப்பாக குடகு, சிக்கமகளூரு, தட்சிண கன்னடா, உடுப்பி, உத்தரகன்னடா, சிவமொக்கா, ஹாசன் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெள்ளம் ஏற்பட்டது. இதனால் பெரும்பாலான ஏரி, குளங்கள், அணைகள் நிரம்பி உள்ளன.

மூழ்கியது பெங்களூர்-மைசூர் நெடுஞ்சாலை.. வெள்ளத்தில் சிக்கிய வாகனங்கள்.. அதிர வைக்கும் காட்சிகள்

