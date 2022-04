ஹிஜாப், ஹலால் இப்போ.. மசூதிகளில் ஒலி பெருக்கி பயன்படுத்த கர்நாடக வலதுசாரி அமைப்புகள் எதிர்ப்பு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் ஹிஜாப் தடை, கோவில்களில் முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு கடை அமைக்க எதிர்ப்பு, ஹலால் உணவு பிரச்சனை ஆகியவற்றை தொடர்ந்து தற்போது மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

கர்நாடக கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிய மாநில அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது. இதையடுத்து இந்து கோவில்களில் முஸ்லிம்கள் கடைகள் அமைக்க எதிர்ப்பு கிளம்பியது. அதன்பிறகு ஹலால் உணவு பிரச்சனை வெடித்தது.

அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச் சூடு.. 6 பேர் பலி, 12 பேர் படுகாயம்.. நள்ளிரவில் பரபர சம்பவம்

இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக கர்நாடகத்தில் இருபிரிவினர் இடையே மோதல் ஏற்படும் வகையிலான பிரச்சனைகள் எழுந்து வருகின்றன. இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே தான் தற்போது மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கி(ஸ்பீக்கர்) பயன்படுத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

English summary

In Karnataka, there is an opposition to the use of loudspeakers in mosques following the ban on the hijab, ban Muslim traders in temples and the issue of halal food.