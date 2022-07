ஹிஜாப் தடை: கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரான மனுவை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புதல்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ஹிஜாப் தொடர்பாக கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்க்கும் மனுக்கள் மீது அடுத்தவாரம் விசாரணை நடத்தப்படும் என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் பியூ கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு கிளம்பி போராட்டங்கள் வெடித்தன.

கச்சத்தீவு அருகே 6 தமிழக மீனவர்கள் கைது..இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம்

இந்த போராட்டங்கள் சில இடங்களில் வன்முறைகளாகின. பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டது. ஹிஜாப் தடையை நீக்க வேண்டும் எனக்கூறி உடுப்பி கல்லூரி மாணவிகள் பெங்களூரில் உள்ள கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

English summary

The Supreme Court has said that a hearing will be held next week on the petitions challenging the Karnataka High Court's order regarding hijab.